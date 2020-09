Efter nyt nederlag til Brøndby: Nu skal vi da ikke møde dem igen

FODBOLD:- De er bare en klasse over alle i denne sæson.

Så kort lyder forklaringen fra FC Thy-træner Torben Overgaard, efter hans mandskab lørdag tabte stort på udebane til Brøndby.

- Men nu har vi mødt dem to gange, og så er de vinget af for denne sæson, siger han med et lille grin.

- Egentlig er det lidt paradoksalt at sige, at vi måske havde den bedste kamp med bolden længe, men det skal så også siges, at det meget spil ikke gav de store chancer. Og så er Brøndby bare hamrende effektive. siger han.

Kampfakta: Mål:1-0 Nanna Christiansen (20. minut/str.), 2-0 Mille Gejl (34. minut), 3-0 Mille Gejl (80. minut), 4-0 Nanna Christiansen (83. minut). VIS MERE

- Nu kan vi jo godt risikere at ligge nummer seks efter kampene søndag. Brøndby er ekstremt gode, og så er der et meget tæt felt mellem nummer to og seks, siger han.

Næste gang gælder det et vigtigt lokalopgør mod Fortuna Hjørring.

- Vi må nok erkende, at de er meget opsatte på at får revanche der, efter vi slog dem sidste gang. Så det blive ren meget tæt kamp, siger Torben Overgaard.