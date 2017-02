NORDJYLLAND: Kommentarsporet på Facebook kogte, da Nordjyske søndag ved middagstid "afslørede" vinderen af DR3-programmet "Alene i vildmarken". Mange brugere var fortørnede over, at de ikke selv kunne få lov til at finde ud af, hvem der vandt programmet.

Utilfredsheden giver stof til eftertanke hos Nordjyske Mediers chefredaktør Turid Fennefoss.

- Vi er kede af, hvis folk har fået ødelagt udsendelsen, og vi vil overveje, hvordan vi skal præsentere den slags nyheder i fremtiden, siger hun.

Hun understreger dog, at Nordjyske ikke som sådan har afsløret vinderen, da programmet blev gjort tilgængeligt på DR’s hjemmeside søndag morgen, selvom det først bliver vist på tv-fladen onsdag aften.

- Vi fulgte DR’s deadline, og da de offentliggjorde programmet søndag morgen, skrev vi om det, siger Turid Fennefoss.

Fast procedure på DR3

På DR3 er det fast politik, at de gør ugens planlagte programmer tilgængelige søndag morgen, så seere, der streamer på nettet, har mulighed for at se programmerne. Trods den faste politik overvejede de i flere omgange, hvordan de skulle bære sig ad med programmet "Alene i vildmarken", fordi der var tale om en konkurrence. Inden sidste afsnit havde redaktionen bag programmet diskussionen igen.

- Vi mente ikke, det ville være fair for dem, der har set programmet på nettet, hvis vi udskød finale-afsnittet til onsdag, hvor det bliver vist på traditionelt tv, siger Mads Kromann, redaktør på programmet.

På DR3 er de ofte optaget af den slags diskussioner, og det skyldes, at seerne i højere grad ser programmerne på nettet.

"Alene i vildmarken" har i gennemsnit haft ligeså mange seere på nettet som på tv, lyder det fra Mads Kromann.

- Det handler ikke om tilgodese dem på nettet mere end andre, men vi forsøger hele tiden at finde en god balance, siger han.

Pressen inviteret

For Nordjyske Mediers vedkommende handlede det også om, at vinderens arbejdsgiver Vestevent havde inviteret til visning af programmet søndag, hvor venner, familie og pressen var indbudt. Derfor blev nyhedshistorien på nettet også fulgt op med en reportage og et portræt af vinderen i mandagens avis.

- Deltagerne kunne selv fortælle resultatet søndag morgen, og vi vurderede, at vi ikke kunne vente med historien til onsdag, hvor programmet kommer i tv, siger Turid Fennefoss.

Redaktør på programmet, Mads Kromann fortæller, at DR3 ikke selv har modtaget klager over, at programmet er tilgængeligt på nettet allerede nu.