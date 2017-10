Efter politiaktion: Fem mænd varetægtsfængslet

VENDSYSSEL: Fire mænd er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for adskillige indbrud i Vendsyssel de seneste måneder.

De fire mænd var blandt de 15 personer, der blev anholdt under en stor politiaktion torsdag, hvor politiet slog til mod 21 adresser i Vendsyssel. Her blev der fundet en del tyvekoster blandt andet 32 designerstole, designerborde, PH-lamper, smykker, sølvtøj, elektronik i form af computere og fladskærme.

Politiaktionen skete efter en målrettet efterforskning mod mændene, som politiet mener står bag flere indbrud i Vendsyssel fra august til starten af oktober.

De var dog kun de fire mænd, der er i alderen 23 til 35 år, som politiet valgte at fremstille i grundlovsforhør for indbruddene. 10 andre blev løsladt efter endt afhøring, men politiet opretholder sigtelserne mod dem, fortrinsvis for indbrud og hæleri.

En erkendte - tre nægtede

Det er politiet opfattelse, at de fire mænd, der nu er varetægtsfængslet, har arbejdet sammen om mindst 13 indbrud i Vendsyssel - primært i Brønderslev og Hjørring-områderne.

Under grundlovsforhøret i Retten i Hjørring erkendte en 35-årig mand de fleste af forholdene, men hævede at han var alene om indbruddene.

En 27-årig mand var sigtet for ni af forholdene, en 33-årig var sigtet for tre forhold og en 23-årig for seks af forholdene. De nægtede sig alle skyldige.

Efter sigtelsen var blevet læst op, blevet resten af grundlovsforhøret holdt for lukkede døre, og det er derfor uvist, hvad de fire mænd har forklaret for retten.

Fængslet for narko

I forbindelse med politiaktionen fandt politiet 450 gram amfetamin hos en 52-årig mand.

Han blev også fremstillet i grundlovsforhør fredag, hvor han var sigtet for at have opbevaret de store mængder narko med henblik på videresalg.

Den 52-årige erkendte at have været i besiddelse af stofferne, men han hævdede, at det var til eget forbrug.

Retten mente dog, at der var særligt bestyrket mistanke mod manden, og han blev derfor varetægtsfængslet i fire uger, oplyser anklager Mette Bendix.

Efterforskningen mod de 15 mænd fortsætter, og politiet kan ikke udelukke, at der kan ske flere anholdelser i sagen, oplyser politikommissær Sune Myrup der også forventer, at der kommer flere sigtelser mod de fire mænd, der er varetægtsfængslet for indbruddene.