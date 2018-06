Efter rekordsalg: AaB får delvist medhold af Bagmandspolitiet

Fodboldklubben AaB får delvist medhold i sagen om forhandlingerne om salget af angriberen Christian Bassogog til en kinesisk klub.

AaB accepterer to bøder på henholdsvis 25.000 og 5.000 kroner.

Det oplyser klubben i en fondsbørsmeddelelse.

I februar 2017 forhandlede AaB med Henan Jianye om et salg, og det blev erfaret af mediet bold.dk, der skrev, at kinesernes bud lød på 45 millioner kroner.

AaB oplyste ikke noget om en eventuel salgspris, da klubben senere samme dag meldte ud om forhandlingerne i en selskabsmeddelelse, og det er derfor, klubben blev politianmeldt af Finanstilsynet.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), bedre kendt som Bagmandspolitiet, der har efterforsket sagen, efter at Finanstilsynet politianmeldte AaB for overtrædelse af de regler, der gælder for børsnoterede selskaber.

SØIK anerkender, at AaB 15. februar 2017 udsendte en lækagemeddelelse rettidigt, skriver AaB til fondsbørsen.

Men politiet mener dog også, at det i det konkrete tilfælde burde have været oplyst, hvordan den forventede finansielle påvirkning ville være på årets resultat, hvis et salg af Bassogog blev en realitet.

- AaB er uenig i SØIK's vurdering af, at en sådan spekulativ oplysning burde have været medtaget i lækagemeddelelsen, skriver AaB.

Men på grund af de omkostninger, der er i forbindelse med en sådan sag, har AaB besluttet at acceptere en bøde på 25.000 kroner.

- For det andet har AaB accepteret en bøde på 5.000 kroner vedrørende ubetydelige formelle mangler ved den konkrete insiderliste, der efter omstændighederne skal føres i transfersager, lyder det.

Altså samlet en bøde på 30.000 kroner.

AaB-aktien steg 4,1 procent 15. februar, hvor artiklen på bold.dk blev offentliggjort, og 10 procent dagen efter. Salget af Bassogog blev officielt 19. februar. Men her blev den præcise pris ikke nævnt.

