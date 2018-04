Efter resultatløs nat: Lønforhandlinger fortsætter tirsdag

Høje Taastrups konservative borgmester, Michael Ziegler, er formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, og topforhandler for de kommunale arbejdsgivere. Her ankommer han til Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København mandag. Forhandlingerne sluttede sent natten til tirsdag uden resultat. Foto: Scanpix/Martin Sylvest/arkiv