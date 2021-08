Efter seks år afgør syv retsdage Messerschmidts skæbne

KØBENHAVN:Seks år efter at den første rumlen om potentielt misbrug af EU-midler kom frem, skal Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, mandag i retten. Tiltalt for svig og dokumentfalsk.

Over syv retsdage ved Retten i Lyngby skal det afgøres, om den kendte politiker er skyldig i uretmæssigt at have brugt EU-midler til at betale en del af regningen for DF's sommergruppemøde i 2015. Og have forfalsket en kontrakt for at gøre det.

Konsekvenserne for Morten Messerschmidts politiske karriere både ved en dom eller en frifindelse kan næsten ikke overvurderes.

- Hvis han bliver dømt, vil det være ekstremt alvorligt. For han er tiltalt efter meget alvorlige paragraffer. Bliver han idømt fængselsstraf, som anklageren har krævet, så vil hans politiske karriere være slut.

- Han vil næppe kunne fortsætte i Folketinget. Enten må han selv træde ud, eller også bliver han stemt ud, som det skete med Mogens Glistrup, siger politisk kommentator Hans Engell.

Bliver Morten Messerschmidt modsat frikendt, som han selv har sagt, at han helt åbenlyst bør blive, vil det være et politisk rygstød af dimensioner.

Det vil bekræfte opfattelsen af, at sagen er overgjort og måske endda et politisk forsøg på justitsmord.

Med sine åbenlyse politiske kvaliteter, stor støtte i partiet og partistifter Pia Kjærsgaards velsignelse vil fremtiden være helt åben.

- Fra den position vil Morten Messerschmidt kunne række ud efter formandsposten i Dansk Folkeparti, siger Hans Engell.

Sagen startede i 2015, hvor DF's daværende medlem af Europa-Parlamentet Rikke Karlsson pludseligt meldte sig ud af partiet.

Hun berettede, at hun ikke kunne få information fra Morten Messerschmidt om regnskaberne i EU-fondene Meld og Feld, som hun havde fundet ud af, hun var indskrevet i bestyrelsen for.

Meld og Feld var fonde for en alliance af EU-kritiske partier, der modtog penge fra EU til deres arbejde. Morten Messerschmidt var formand.

Over det næste halvanden år kom det frem, at der var tilgået millioner af kroner fra fondene til DF-aktiviteter, der ikke havde nok at gøre med EU, til at der måtte bruges EU-penge på dem.

Aktiviteterne talte blandt andet middage, julekort, leje af en skonnert, frokoster, kampagner, medietræning og sågar Morten Messerschmidts egen bog om frås med EU-penge.

EU's svindelenhed, Olaf, gik ind i sagen og en årelang efterforskning begyndte. Først i 2019 blev sagen overdraget til Søik, bagmandspolitiet. Og først i maj 2021 blev der rejst tiltale.

Den retter sig kun mod Meld-støtten til en EU-konference, der ifølge Morten Messerschmidt lå samtidigt med DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015. En EU-konference, som anklagemyndigheden ikke mener, har fundet sted.

- Man er ikke kommet med en stor og omfattende tiltale, som mange ellers havde troet.

- Så man må gå ud fra, at anklagemyndigheden er gået efter det, hvor de er helt sikre på, at de kan løfte bevisbyrden, siger Hans Engell.

Meget er nemlig på spil. Ikke bare for Morten Messerschmidt, men også for anklagemyndigheden.

- Det vil være en skandale for anklagemyndigheden, hvis han ikke bliver dømt. Det vil rejse store spørgsmål ved, hvordan man kan bruge så mange år, ressourcer og anklage en af dansk politiks mest centrale personer, for så at tabe.

- Det vil være helt uacceptabelt, siger kommentatoren.

/ritzau/