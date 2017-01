MELBOURNE: Caroline Wozniacki blev generet af solen under sin kamp mod Donna Vekic, men danskeren er ellers godt tilfreds med sit spil på Rod Laver Arena, der er hovedarena ved Australian Open.

- Det er lidt anderledes at spille på Rod Laver (Arena, red.), for det var lidt svært at se på grund af solen. Jeg kunne simpelthen ikke se noget fra den ene side. Jeg var overrasket over, at hun kunne se noget, siger Wozniacki.

Den danske tennisspiller lavede fem dobbeltfejl, og hun fik ikke sendt et eneste servees afsted.

Alligevel endte kampen med en sikker sejr på 6-1, 6-3 til danskeren. Ifølge Wozniacki selv skyldes det, at hun fik sendt sin kroatiske modspiller på løbeture og fik lagt et godt pres.

- Jeg fik hende ud at røre sig. Jeg returnerede godt. Jeg kunne godt have servet lidt bedre, men generelt gik det godt, siger Caroline Wozniacki.

Farmand ikke tilfreds

Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, var efter kampen ikke ubetinget tilfreds med sin datters spil.

- I dag var det meget anderledes fra første kamp. Caroline lader sig irritere af solen. Hun skal fokusere mere på sit eget spil, siger Piotr Wozniacki.

Han mener, at Caroline Wozniacki skal tænke mindre over de ting, hun ikke kan ændre.

- Hun begynder at tænke for meget på andre ting, end dem der sker på banen. Det skal hun ikke gøre, hvis hun skal kontrollere kampe. Hun tænker for meget, og det kommer ind i hendes hoved, og det kan blive bedre, siger han.

Caroline Wozniacki møder i tredje runde britiske Johanna Konta.

Konta er seedet som nummer ni og har startet året perfekt. Hun vandt således opvarmningsturneringen i Sydney i sidste uge, og hun er også kommet godt fra start i Melbourne.

I sin andenrundekamp slog hun natten til torsdag Naomi Osaka fra Japan i to sæt. Specielt britens serv virkede godt i en kamp, der kun varede lidt mere end en time og endte 6-4, 6-2.

