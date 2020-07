Har du ferie i denne uge? Efterårsvejret fortsætter med torden og hagl

KØBENHAVN:Der er skidt nyt for de mange danskere, der grundet coronakrisen har valgt at blive hjemme og holde sommerferie i uge 28.

Ifølge Lars Henriksen, der er meteorolog hos Danmarks Metrologiske Institut, DMI, fortsætter det efterårsagtige vejr hele ugen.

- De første dage i ugen blive regnfulde og blæsende, og der kommer byger med hagl og torden, siger Lars Henriksen.

Mandag bliver særligt våd og blæsende med kraftig vind og temperaturer mellem 12 og 18 grader.

Det bliver koldest i Vestjylland, og i den nordvestlige del af landet kan der komme vindstød af stormstyrke.

Ifølge Lars Henriksen kommer tirsdagen til at ligne mandagen meget, men muligvis med en smule mindre blæst.

Selv om det ikke bliver decideret sommerligt fra onsdag, bliver det lidt bedre, siger Lars Henriksen.

- Vi får en smule mere stabilt vejr med få perioder med sol. Temperaturerne stiger også en smule til mellem 14 og 18 grader, siger Lars Henriksen.

Fra onsdag til fredag vil der samtidig kun komme få lokale byger med undtagelse af de sydligste dele af landet, hvor der kan falde mere regn.

Det sløje sommervejr skyldes et lavtryk, der ligger over Skandinavien og er på vej mod nordøst.

Derudover ligger der et højtryk vest for De Britiske Øer, og begge sender kold polarluft ned over det nordlige Europa.

Ifølge Lars Henriksen skal man rejse helt ned til Sydeuropa eller Sydøsteuropa for at finde normalt sommervejr.

- Det er samme tendens, vi ser i hele Skandinavien, Holland, Tyskland og De Britiske Øer, siger han.

Der er dog mere sommerligt vejr på vej.

- Vi har meget svingende prognoser, men nogle af dem viser, at der kommer et højtryk, der kan give mere varme. Men det er usikkert, siger Lars Henriksen.

/ritzau/