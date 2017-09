Rusland afviser at give svar om svensk Schindlers skæbne

En domstol i Moskva har afvist en sag, som efterkommere af den svenske diplomat Raoul Wallenberg har anlagt mod den russiske efterretningstjeneste FSB.

Familien har i årtier kæmpet for at finde ud af, hvilken skæbne Wallenberg led.

Mandag fandt den første høring i sagen sted ved en domstol i den russiske hovedstad, Moskva. Men her afviste en dommer at lade Wallenbergs efterkommere få adgang til arkiverne, skriver flere russiske nyhedsbureauer.

FSB's repræsentant argumenterer for, at arkiverne indeholder personlige oplysninger på talrige andre indsatte i det KGB-fængsel, hvor Wallenberg angiveligt døde.

Dokumenterne fra 1947 kan først blive tilgængelige i 2022. Så er der gået 75 år, og dermed kan de hemmeligstemplede dokumenter frigives ifølge russisk lov.

- I kan vente på den tidsfrist, sagde FSB-repræsentanten mandag til efterkommerne i retssalen.

Den svenske diplomat blev i 1945 anholdt og forsvandt i Budapest, efter han havde reddet titusinder af jøder under Anden Verdenskrig.

Han formodes at være død i russisk fangenskab, men de nærmere omstændigheder er uklare.

- Indtil nu er der mange ukendte omstændigheder omkring hans ophold i et sovjetisk fængsel, siger Darija Sukhikh, der er advokat for familien.

- Spørgsmålet om hans skæbne bekymrer ikke blot hans familie, men temmelig mange mennesker, siger advokaten.

Detaljerne om Wallenbergs skæbne fremgår formentlig af russiske arkiver.

Men arkiverne er ikke tilgængelige for offentligheden, og FSB - der er en efterfølger til det sovjetiske KGB - har i årevis afvist at give Wallenbergs efterkommere adgang til de gamle dokumenter.

- Vi har forsøgt på alle måder at få udleveret dokumenterne fra FSB. Og nu forsøger vi på denne måde, siger Marie Dupuy, der er niece til Raoul Wallenberg, ifølge svensk radio.

I 1957 offentliggjorde det daværende Sovjetunionen et dokument der viser, at Wallenberg døde af et hjertestop i juli 1947 i en alder af blot 34 år.

Men i 2000 meddelte lederen af en russisk undersøgelseskommission, at Wallenberg var blev skudt og dræbt af Sovjets hemmelige politi. Han oplyste ikke yderligere om, hvornår det skulle være sket, og derfor søger efterkommerne stadig klare svar.

/ritzau/AFP