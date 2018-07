Efterladte kræver 100 millioner dollar efter bådulykke

Selskaberne bag den turistbåd, der tidligere på måneden forulykkede i USA med 17 dødsofre til følge, bliver nu sagsøgt for et stort millionbeløb.

Sagsanlægget kommer fra efterladte til to af de ni medlemmer af samme familie, der omkom i ulykken.

De efterladte kræver en erstatning på 100 millioner dollar, svarende til 638 millioner kroner.

En af familiens advokater, Robert Mongeluzzi, siger til nyhedsbureauet AP, at familien ønsker at få klarlagt, hvad der skete, og sikre, at "ingen nogensinde mere dør i en turistbåd-dødsfælde".

Den forulykkede båd var et amfibiefartøj, der er designet til både at kunne køre på vejen og kunne sejle.

Den var en del af turistattraktionen "Ride the Ducks", hvor besøgende bliver kørt og sejlet rundt i det specialdesignede fartøj, som benytter særlige ramper til at komme mellem vej og vand.

Det er en form for turistattraktion, der findes i flere amerikanske storbyer.

Fartøjet sejlede ud på søen Table Rock, netop som et uvejr var på vej. Da regn og storm ramte båden, trak en medarbejder plastikvinduer ned. Det gjorde det vanskeligere for passagererne i båden at redde sig ud, da den kæntrede, siger Mongeluzzi.

31 personer - heriblandt flere børn - var om bord på fartøjet, da det kæntrede og sank den 20. juli. Adskillige blev bragt til hospitalet.

Table Rock-søen er en kunstig sø på grænsen mellem delstaterne Missouri og Arkansas.

/ritzau/AP