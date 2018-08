Efterlysning: Dement kvinde forsvundet fra adresse i Hasseris

HASSERIS: Nordjyllands Politi efterlyser mandag aften den 83-årige Nina Agnete Halsen, som er forsvundet fra sit hjem på Geskevej i Hasseris.

Den 83-årige kvinde er sidst set klokken 12.30, men man mener, at hun er gået fra Geskevej klokken cirka 16.00 mandag eftermiddag.

Nordjyllands Politi havde mandag aften flere patruljer og hundepatruljer i området for at lede, men man beder også borgerne om hjælp til at finde den ældre kvinde.

Nina Agnete Hansen er 160 centimeter høj og buttet af bygning. Hun er iført en sort nederdel og havde en paraply med blomstermotiv med sig.

Kvinden er dement, men ifølge vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi særdeles godt gående. Derfor kan hun være nået vidt omkring.

Politiet beder derfor borgere i Aalborg om at holde øje med kvinden, og se efter i haver, skure, udhuse og så videre, hvor hun kan være krøbet i ly.

Har man oplysninger om sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefonnummer 114.