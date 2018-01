Efterlyst mand er blevet anholdt

THISTED: En 35-årig mand er nu blevet anholdt af politiet efter, at han klokken 22 mandag aften kørte rundt på Thisted Kystvej i en bil uden nummerplader.

En politipatrulje forsøgte at standse manden og bilen, men det lykkedes først på Åbakkevej i Tilsted, hvor det dog lykkedes den 35-årige at stikke af.

Anholdelsen skete i Thisted by tirsdag eftermiddag. Den efterlyste er kendt af politiet, og han var efterlyst for ikke at vende tilbage til afsoningen af en fængselsstraf efter en udgang. Den 35 årige vil nu blive bragt tilbage til afsoningsstedet og kan se frem til en ny retslig afgørelse efter at have kørt bil uden kørekort og i en bil uden nummerplader og forsikring.