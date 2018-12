Efterskole har fået ny ejer på tvangsauktion

KGS. TISTED: Der var tirsdag eftermiddag et stort fremmøde i fogedretten i Aalborg, hvor Borremose Efterskole var på tvangsauktion for 2. gang.

Efter at Realkredit Danmark var stoppet med at byde efter at have sikret deres eget tilgodehavende på godt 2,5 mio. fortsatte to andre med at byde.

Det blev anpartsselskabet Boelt & Møller i Brønderslev, der med et bud på 3,5 mio. blev ny ejer af efterskolen og dens i alt 15 bygninger.

Oven i købsprisen skal ifølge boets kurator lægges sagsomkostninger på knap 650.000 kr.