Efterskole på tvangsauktion igen

SVANKJÆR: Kun ni måneder efter, at den sidst blev solgt på tvangsauktion, står den tidligere efterskole i Svankjær til endnu en gang at komme under hammeren.

Efterskolen og tre tilhørende lærerboliger blev i august sidste år solgt for fire millioner kroner til Peter Hugo Hagen fra Haslev på Sjælland.

Han gik siden i dialog med en lokal arbejdsgruppe, der arbejdede for igen at få gang i en efterskole.

- Men vi gik fejl af hinanden. Kravet til husleje var alt for højt, siger Bjarne Ubbesen, medlem af arbejdsgruppen i Svankjær og mangeårig lærer på Svankjær Efterskole.

Stadig interesseret

Op til tvangsauktionen i august sidste år arbejdede både lokale folk og en anden gruppe på at lave en ny efterskole i Svankjær. De blev imidlertid overbudt på auktionen.

Den anden efterskolegruppe er stadig interesseret i projektet, fortæller Bjarne Ubbesen.

- Vi har nok ikke selv kræfter til at løfte opgaven. Men vi står klar til at hjælpe, siger han.

Han understreger, at gruppen også er parat til at samarbejde med Peter Hugo Hagen, hvis det skulle lykkes at få afværget tvangsauktionen, der er berammet til 8. maj.