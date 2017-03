Festdag for talenter - priser til unge ledere

Overrækkelsen af præmien fandt sted på en ellers lidt halvtrist marts-dag i det himmerlandske, og at dømme efter de mange glade ansigter i spisesalen i Aalestrup, var det en gevinst, som i høj grad faldt i de 138 elevers og efterskoleansattes smag.

I tæt konkurrence med 13 andre nordjyske efterskoler var det eleverne fra Aalestrup, der i sidste ende viste sig skrappest til bl. a. at skifte dæk, klippe fliser, samle VVS-rør og klæde mannequin-dukker af og på.

Forhistorien er, at eleverne fra Aalestrup Naturefterskole tidligere i år viste rigtig godt håndelag i forbindelse med DM i Skills i Gigantium i Aalborg.

AALESTRUP: Torsdag 2. marts var en helt speciel dag på Aalestrup Naturefterskole: For første gang i mands minde stod skolens køkkenpersonale ikke selv og svedte over kødgryderne, men kunne i stedet sætte sig roligt til rette i spisesalen og nyde en bedre tre retters middag sammen med elevflokken og skolens øvrige personale.

Projektleder for DM i Skills, Susanne Østergaard, var selv på pletten, da eleverne på Aalestrup Naturefterskole i går indløste præmien for indsatsen i Gigantium tidligere i år.

