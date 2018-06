Eftersøgning ved sø: Mand anholdt for voldtægt af ni-årig pige

LEGIND: En mulig voldtægt af en bare ni år gammel pige er årsagen til den storstilede eftersøgning, der både torsdag og fredag foregik ved Legind Sø på Mors. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Midt- og Vestjyllands Politi har fredag klokken 12.20 anholdt en 34-årig mand og sigtet ham for voldtægten mod den bare ni-årige pige.

- Den foreløbige efterforskning peger på, at forbrydelsen skete onsdag den 13. juni mellem kl. 18.00 og 20.30. Pigen blev lokket ind i mandens bil i Vinderup nord for Holstebro og kørt til et p.t. uidentificeret gerningssted, lyder det i pressemeddelelsen fra politiinspektør Hans Roost, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det er efterforskningen af denne sag, der torsdag og fredag førte til, at politiet var til stede ved Legind Sø på Mors. Af hensyn til den videre efterforskning kan politiet ikke oplyse yderligere, hverken om sagen i sin helhed eller om resultaterne af aktionen ved Legind Sø, oplyser politiinspektøren.

Den 34-årige mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Herning lørdag klokken 12.00.

Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre af hensyn til pigen og den videre efterforskning.