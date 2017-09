Eftersøgt meldes dræbt i kamp i Syrien

SYRIEN: Den formodede gerningsmand bag det mislykkede drabsforsøg på journalist og islamkritiker Lars Hedegaard i København rapporteres dræbt i Mellemøsten, skriver Politiken.

Det er en af verdens mest efterlyste danskere, Basil Hassan, der meldes dræbt i kamp - enten i eller på grænsen til Syrien.

Hans forældre har fået nyheden om hans død fra kilder i Mellemøsten, siger hans fætter Chadi El-Cheikh Hassan til Politiken.

Basil Hassan er herhjemme især kendt som den mistænkte for det mislykkede forsøg på at slå Lars Hedegaard ihjel.

Den 5. februar ringede en mand iført en postbudjakke på hos journalisten og fortalte, at han havde en pakke til ham.

Da Lars Hedegaard åbnede gadedøren på Pelargonievej på Frederiksberg, trak "postbuddet" en pistol og affyrede den.

Men han ramte ikke, og pistolen gik i baglås efter det første skud.

Efterfølgende blev Basil Hassan efterlyst internationalt, og han blev da også anholdt i Tyrkiet, men de tyrkiske myndigheder løslod ham igen - muligvis som led i en fangeudveksling med Islamisk Stat.

Det amerikanske udenrigsministerium har tidligere konkluderet, at Basil Hassan i Islamisk Stat havde en ledende rolle med at planlægge operationer uden for de områder, som bevægelsen kontrollerer.

Oplysningerne om hans død støttes af en libanesisk avis, Al-Diyar, der beskriver en dansk Islamisk Stat-leders død ved fronten. Ifølge avisen er der tale om en dansk statsborger ved navn Basil H.H., skriver Politiken.

Hos Københavns Politi vil vicepolitiinspektør Jens Møller ikke kommentere avisens oplysninger.

- Jeg har kun hørt om det fra medierne, så det har jeg ikke noget at sige til, siger han.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har heller ingen kommentarer til oplysningen om Basil Hassans død, men henviser til Udenrigsministeriets Borgerservice.

Herfra lyder meldingen, at man har hørt forlydenderne om hans død, men at man hverken kan be- eller afkræfte oplysningen.

/ritzau/