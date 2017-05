Eggert sikrede point

Danmark spillede uafgjort i Nikolaj Jacobsens landstrænerdebut

BUDAPEST: Det danske håndboldlandshold sikrede sig det ene point i sidste sekund af EM-kvalifikationskampen mod Ungarn i det, der var Nikolaj Jacobsens debut som landstræner for herrerne.

Det ene point kom i hus efter en dramatisk afslutning, hvor Danmark trak tiden længe for at få det sidste skud, men i opspillet gik den ungarske stjernespiller alt for kraftigt til den danske playmaker Morten Olsen, og dommeren trak det røde kort til Nagy, hvilket samtidig resulterede i et straffekast til Danmark-

Den erfarne fløjspiller Anders Eggert var iskold og sendte kuglen i nettet til slutresultatet 25-25, der giver Danmark gode muligheder for at vinde gruppen, hvorfra de to bedste hold kommer med ti EM.

Danmark spillede ellers ikke en prangende landskamp og var bagud det meste af kampen, men mod slutningen af anden halvleg fik hullet lukket forspringet på tre mål.

Søndag mødes de to hold i Danmark - her er Martin Larsen fra Aalborg Håndbold en del af truppen. ols