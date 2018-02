Egyptens hær slår ned på mere end 100 militante islamister

Egyptiske sikkerhedsstyrker har dræbt 12 og anholdt 92 militante islamister under en aktion på Sinai-halvøen. Det oplyser hæren i en erklæring, der er blevet læst op på nationalt tv mandag.

Egyptens luftstyrker har desuden angrebet og ødelagt 60 militære mål, står der i erklæringen fra hæren.

De nye angreb er en del af en større mission, der har til formål at knuse islamistiske kræfter, der har fået skylden for en række angreb i Egypten på det seneste.

Den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, der søger genvalg ved valget i marts, beordrede i november hæren til at nedkæmpe militante grupper inden tre måneder.

Ordren faldt, efter at et angreb på en moské førte til, at mere end 300 personer blev dræbt. Det var det dødeligste angreb af sin slags nogensinde i det mest folkerige land i den arabiske verden.

En bombe eksploderede inde i moskéen midt under fredagsbønnen. Herefter åbnede en gruppe mænd ild mod de troende, der forsøgte at flygte fra stedet.

