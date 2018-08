EH Aalborg besejrede CL-deltager

HÅNDBOLD: EH Aalborg er af mange blevet dømt til direkte nedrykning fra HTH Ligaen efter den imponerende oprykning i sidste sæson.

Men fredag eftermiddag leverede holdet et særdeles opløftende resultat bare fem dage inden sæsonstarten på hjemmebane mod TTH Holstebro, da holdet besejrede de svenske Champions League-deltagere Sävehof med 22-17.

- Vi havde aftalt, at vi bare skulle give den alt, hvad vi kunne med masser af fight og nerve, og så ligesom arbejde ud fra det basisforsvar, som vi har knoklet med i mange timer i opstarten og se, hvor længe, vi kunne følge med. Og det gik jo rigtig godt, konstaterer træner Karen Brødsgaard efter det flotte resultat.

EH Aalborg havde god brug af truppens bredde, da fem spillere fra andetholdet var med i kampen, mens Sävehof dog også manglede et par profiler.

- Vi skal stadig være ydmyge, men det er opløftende, at vi er i stand til at følge med i deres høje tempo og selv spille et højere tempo uden at falde igennem. Og selvom vi stadig får perioder, hvor vi falder lidt igennem, så er de perioder blevet kortere, siger træneren.