EH Aalborg bremsede stærke Roskilde

HÅNDBOLD: Det var et ubesejret Roskilde-hold, som EH Aalborg gæstede søndag. Men den status måtte værterne opgive. EH Aalborg bremsede nemlig Roskilde Håndbold i sæsonens femte runde, da de vandt 28-31.

- Det er helt klart et hold, der hører til i den bedre ende af tabellen, så vi er glade for to point, siger cheftræner Søren Fisker.

Dermed har EH Aalborg hentet otte point efter fem kampe og indtager en tredjeplads i 1. division.

- Vi har en opadgående formkurve kamp for kamp, hvor vi har leveret på et højere og højere niveau. Jeg har en klar forventning om, vi kan flytte os yderligere, slutter Søren Fisker.

Han overtog trænertjansen i september og er dermed i gang med sin første sæson i spidsen for holdet.