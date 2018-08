EH Aalborg dukket i liga-debut

HÅNDBOLD: EH Aalborgs håndboldkvinder fik onsdag aften sin debut i dameligaen. Nordjyderne havde i Nørresundby besøg af TTH Holstebro, der endte med at nappe en sejr på 23-19.

EH Aalborg fik ellers en fin start på kampen, og der var stor jubel, da Julie Jensen efter fem minutter scorede hjemmeholdets første mål nogensinde i ligaen.

Hjemmeholdet var foran med 3-1 i et opgør, hvor begge hold indledte nervøst. Gæsterne fra Holstebro ville dog have bragt sig komfortabelt i front, hvis det ikke var for EH Aalborgs svenske målvogter Emma Friberg, der ikke bare parrerede gæsternes skud, men i mange tilfælde greb dem.

Det etablerede angrebsspil fungerede dog dårligt for EH Aalborg, der lavede en del tekniske fejl og havde svært ved at spille chancerne store. Midt i første halvleg holdt hjemmeholdet en scoringspause på 11 minutter, og set i det lys kunne der i den nordjyske lejr være tilfredshed med med blot at være bagud med 8-9 ved pausen.

Også efter pausen hang hjemmeholdet nogle mål efter, men gejsten var god og troen intakt, og med et kvarter tilbage fik EH Aalborg kontakt ved 14-14 - og det selvom Emma Friberg i målet var faldet i niveau.

I det sidste kvarter slap kræfterne dog tydeligvis op hos hjemmeholdet, der ikke kunne klare sig uden Fribergs redninger. I stedet strammede gæsterne fra Holstebro grebet og trak fra til en sikker sejr.

482 tilskuere overværede kampen.