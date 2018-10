EH Aalborg-profil tilbage før tid

HÅNDBOLD: Med onsdagens nederlag til Viborg HK tabte EH Aalborg for niende gang af ligeså mange mulige i denne sæson, men for de nordjyske oprykkere var den gode nyhed, at Julie Aagaard var tilbage på holdkortet.

Højrebacken har siddet ude hele sæsonen med en skade og fejrede comebacket med tre scoringer.

- Det er rigtig dejligt at være tilbage. Det er gået lidt hurtigere end forventet, men det er jeg rigtig glad for, for det har været rigtig frustrerende at sidde ude, siger Julie Aagaard, der havde en simpel forklaring på, at EH Aalborg onsdag tabte 24-31 til Viborg.

- Vores første halvleg var elendig. Der var rigtig mange ting, der ikke gik, som de skulle. Vi må tage vores anden halvleg med, for det er den, vi kan bruge til noget, siger Julie Aagaard.

Med nederlaget står EH Aalborg stadig noteret for nul point, men det skal der rettes op på i de kommende kampe, hvor konkurrenterne i bunden Ajax, Skanderborg og Ringkøbing venter.

- Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har sat os selv under pres, men vi skal have point ud af de kampe. Det er der ingen tvivl om, siger Julie Aagaard.