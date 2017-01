NØRRESUNDBY: EH Aalborg sikrede sig søndag den anden sejr af lige så mange mulige imod lokalrivalerne fra Vendsyssel Håndbold i denne sæson. 22-20 blev slutresultatet i Nørresundby Idrætscenter.

Første halvleg blev en noget rodet affære, hvor begge mandskaber i perioder spillede lidt for hurtigt, og det betød en del tekniske fejl i begge ender af banen.

Samtidig stod især Vendsyssels defensiv meget stærkt - godt bakket op af en velspillende målvogter i Elisabeth Nørgaard Sørensen, og det betød, at vendelboerne kunne trække lidt fra midtvejs i halvlegen, hvor man var oppe med tre scoringer.

I den anden ende af banen havde Hanne Frandsen dog også en god dag i målet for EH Aalborg og mod slutningen af halvlegen fik EH Aalborg sat gang i comebacket, der blev kronet med udligningen til 10-10 i halvlegens allersidste sekunder, da stregspilleren Laura Blushøj satte bolden i nettet.

EH Aalborg udnyttede en udvisning i starten af anden halvleg til at trække lidt fra, men kampen blev ved med at være tæt, og med 20 minutter igen var hjemmeholdet oppe med et enkelt mål.

Men gæsterne blev ramt af flere udvisninger, og efterhånden blev de mange minutter i undertal for vanskelige at overkomme. EH Aalborg trak fra til 16-13, da Kristina Bille scorede sit tredje straffekast og i alt sjette mål i kampen.

Da Hanne Frandsen lavede en dobbeltredning på straffekast ved 17-14, så det ud til at EH Aalborg kunne trække afgørende fra, men hjemmeholdet smed bolden væk med det samme, og det kostede en udvisning og en chance for comeback for gæsterne, der fik reduceret til 16-17 ved Julie Jensens femte scoring.

Men Vendsyssel kunne trods flere chancer ikke lukket hullet helt. Kristina Bille scorede igen på straffekast til 21-19 med et minut igen, og det blev afgørelsen, selvom gæsterne reducerede med 24 sekunder igen, inden Kristina Bille lukkede kampen med sin tiende scoring.