EH Aalborg smed sejren mod Ringkøbing

HÅNDBOLD: Der var triste scener i Nørresundby Idrætscenter inden søndagens opgør mellem EH Aalborg og Ringkøbing - et vitalt opgør blandt to af de nederste mandskaber i HTH Ligaen.

Under opvarmningen faldt gæsternes topscorer, Ida Lagerbon, sammen og tog sig til anklen, og det skulle vise sig at være en slem skade - de første meldinger gik på et brud på anklen og dermed en lang pause.

Og kampen endte uden den store jubel hos nogen af parterne. En scoringpause i de sidste seks minutter betød, at EH Aalborg måtte nøjes med 23-23 i bundopgøret.

Det var bestemt ikke nogen køn håndboldkamp. Med tabet af Ida Lagerbon mangler Ringkøbing i den grad skudstyrke fra distancen, og det gjorde det nemt for Aalborg-defensiven at dæmme op for gæsternes angrebsspil, og derfor kom holdet hurtigt foran med 10-6 i første halvleg. Keeper Emma Friberg stod med mere end 50 procent, og i højrebacken Julie Jensen havde en dag, hvor alt fungerede angrebsmæssigt.

Til gengæld sløsede EH Aalborg føringen væk igen - alt for mange tekniske fejl, specielt i kontrafasen, gav gæsterne chancen for at komme tilbage igen. Anført af fløjspilleren Simone Rasmussen fik Ringkøbing lukket til et forspring på et mål inden pausen. Også på baggrund af, at EH Aalborgs største profil, Laura Damgaard, slet ikke havde nogen god dag. Hun leverede flere fejl i kontrafasen og fik også to udvisninger inden pausen.

Men EH Aalborg fik taget sig sammen igen. De tekniske fejl blev minimeret efter pausen, og langsomt men sikkert trak holdet igen fra til en føring på fire mål midtvejs igennem halvlegen.

Men så sneg fejlene sig igen hos EH Aalborg, og gæsterne igen lukket til blot et måls forspring ved 20-19.

Så meldte Emma Friberg sig igen på banen i målet. Hun greb Simone Rasmussen ud og sendte bolden direkte op i grabberne på fløjspilleren Emma Steffin, der igen bragte EH Aalborg foran med to scoringer. På angrebet efter slog Friberg til igen, og så kunne Laura Damgaard trække straffekast, som hun selv scorede på.

Men igen kom Ringkøbing tilbage og reducerede til 23-22 med to minutter igen. Og minuttet efter kunne Henriette Hansen udligne efter et brændt skud fra EH Aalborgs Julie Jensen.

Karen Brødsgaard tog sin sidste time-out for at få sat det vigtige sidste angreb op med 44 sekunder igen. Men det blev ikke til noget.

Aalborg kommer dog væk fra sidstepladsen og er nu næstsidst med tre point efter 12 kampe.