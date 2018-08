EH Aalborg tabte første test

HÅNDBOLD: Oprykkerne fra EH Aalborg, der i den kommende sæson spiller i ligaen, er på træningslejr i Viborg. Her spillede holdet tirsdag aften sin første testkamp under ledelse af træner Karen Brødsgaard. Det blev til et nederlag på 22-24 efter 8-13 ved pausen.

- Det var lidt som forventet. Vi havde gode perioder og dårlige perioder, men overordnet er jeg tilfreds. Spillerne viser vilje til at træne hårdt og forbedre sig, så der er grund til optimisme, selvom der stadig er mange ting at arbejde med, siger Karen Brødsgaard.

Nordjyderne spiller allerede onsdag aften sin anden testkamp - igen mod norsk modstand i form af ligaholdet Storhamar.

EH Aalborg debuterer i HTH Ligaen 29. august hjemme mod TTH Holstebro