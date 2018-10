EH Aalborg-topscorer før bundbrag: Vi er vildt sultne efter at få point

AALBORG: Når man er i EH Aalborgs situation, er alle kampe vigtige. Lad det være sagt. Ikke desto mindre markerer aftenens bundbrag mod Ajax København en periode på 11 dage, hvor nordjyderne indleder en direkte jagt på de tre hold, der ligger over den sidsteplads, oprykkerne sidder med på hånden. Ajax, Skanderborg og Ringkøbing er på menuen. Tre kampe, der skal kaste point af sig, hvis ikke skyerne over klubben skal skifte farve til mere mørke nuancer.

- Man kan godt sige, at det er en sæsondefinerende periode, vi går ind til. Vi har hele tiden vidst, at den ville komme, og det er også noget, vi har set frem mod og glædet os til. Det er tre modstandere, vi kan måle os med. Vi ved godt, at det er nu, vi skal slå til. Ellers begynder det da at se sort ud, fortæller EH Aalborg-topscorer, Laura Damgaard.

Nordjyderne har fortsat sæsonens første point til gode, og det runde nul ud for pointhøsten er nordjyderne meget opsatte på at få fjernet.

- Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at nullet ikke betyder noget. Men det gør også, at vi er vildt sultne efter at få point. Det handler jo om ikke at blive sidst, og der tæller hvert point, siger Damgaard.

Ajax København fik uafgjort mod Aarhus United i sidste runde og er et hold, hvor specielt nordjydernes tålmodighed kommer på en prøve.

- De har gjort det rigtig godt med det materiale, de har. Ajax er gode til at holde boldene i gang og gøre forsvarsspillerne utålmodige. Og det er noget, vi har fokus på. At vi ikke kommer til at stå og blive lullet i søvn, fortæller EH Aalborg-spilleren.