EH Aalborg vandt hårdt lokalopgør

HÅNDBOLD: Lørdag vandt EH Aalborg hjemme med cifrene 22-21 over Vendsyssel Håndbold i kvindernes 1. division. Det var ikke et pænt opgør, lyder det fra profilen Julie Aagaard.

- Det er et rigtigt lokalopgør, hvor der ikke altid er pænt håndbold. Jeg synes ikke, vi spiller op til vores bedste. Vi laver for mange fejl og løber for lidt. Personligt brænder jeg for meget, siger højrebacken.

Vendsyssels Jakob Voldby ærgrer sig over nederlaget. Men han ser fremgang på holdet, der havde store udskiftning i sommeren.

- Jeg kan kun komplimentere pigerne for at slås for tingene med blod på knæene. Vi er et arbejdende hold, der slås godt for det. Men vi lider stadig under at være et nyt hold, forklarer træneren.

EH Aalborg indtager en tredjeplads i 1. division. Vendsyssel Håndbold ligger på 12. pladsen.