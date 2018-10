EHF Cup: Aalborg Håndbold møder de forsvarende mestre

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold møder tyske Füchse Berlin i tredje og afgørende kvalifikationsrunde til EHF Cuppen.

Füchse Berlin er forsvarende mestre i turneringen, efter de slog franske St. Raphael i finalen sidste sæson. Aalborggenserne skal derfor forbi en svær modstander, hvis de skal gøre sig forhåbninger om flere europæiske kampe.

Aalborg Håndbold var useedede i lodtrækning, hvorfor de på forhånd vidste, at de kunne forvente en vanskelig lodtrækning. I skrivende stund befinder Füchse Berlin sig på en femteplads i den tyske Bundesliga. De præcise datoer for de to opgør er endnu ikke fastlagt, men kampen i Aalborg bliver spillet 17. eller 18. november, mens udekampen i Berlin bliver spillet 24. eller 25. november.