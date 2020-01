Ehlers åbner scoringen i sejr over Andersens Toronto

ISHOCKEY:Der var "danskeropgør" i den nordamerikanske ishockeyliga NHL natten til torsdag, da Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers besejrede Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen i målet hele kampen.

Ehlers bragte Winnipeg foran efter fire minutters spil i første periode. Danskeren sendte pucken i et tomt mål, fordi Frederik Andersen var snublet bag ved sit mål og forgæves forsøgte at nå tilbage.

Toronto fik udlignet under et minut senere, og sådan fortsatte det kampen igennem. To gange yderligere var Winnipeg foran, men Toronto lukkede begge gange hullet, så stillingen efter ordinær spilletid var 3-3.

Overtiden endte uden mål, men i straffeslagskonkurrencen sikrede Blake Wheeler sejren til Winnipeg på det ottende straffeslag.

Lars Eller var med næsten 19 minutter på isen en af de mest benyttede spillere hos Washington Capitals, som på udebane tabte 2-3 til Philadelphia Flyers.

