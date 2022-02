Ehlers ærgrer sig over OL-farvel: Vi havde muligheden

BEIJING:Russerne var bedst, men chancen for en dansk overraskelse var til stede i OL-kvartfinalen, som Danmarks ishockeylandshold tabte 1-3 efter en hyperspændende afslutning.

Sådan lyder konklusionen fra Heinz Ehlers, den danske landstræner, der dog lige som sine spillere ærgrer sig over, at det ikke lykkedes Frans Nielsen at udnytte en kæmpechance ved stillingen 1-2.

- Grrrr, siger landstræneren på en måde, så ingen er i tvivl om, at det gør ondt helt nede i maven.

- Der var nogle gode chancer i tredje periode. Der er ingen tvivl om, at russerne var bedre og skabte mange flere chancer. Men vi holdt kampen tæt, og muligheden for at udligne var der, siger han.

Danmark var ellers på hælene i første periode, hvor det så ud, som om holdet var løbet tør for kræfter og energi før den femte kamp på syv dage.

18-1 lød skudstatistikken i de første 20 minutter.

- Vi havde regnet med, at Rusland ville komme hårdt fra start. Vi spillede i går (tirsdag, red.), mens de havde haft tre fridage.

- Generelt skal vores pasningsspil blive bedre, så vi kan spille uden om sådan et pres og flytte pucken ned i deres zone. Mod Rusland blev det i første periode overlevelse, siger Heinz Ehlers.

Han er dog mere end tilfreds med den reaktion, hans spillere viste i de to sidste perioder. Når det nu ikke lykkedes at tage en choksejr, blev den spændende kvartfinale et fint punktum på dansk ishockeys første OL.

- Det har været en utrolig flot præstation. Spillerne har købt ind på konceptet og arbejdet meget hårdt.

- Det har været nogle flotte holdindsatser. Vi lænede os ikke op ad én kæde. Det var alle mand, der leverede, lyder landstrænerens facit.

Meget tyder på, at han kan råde over stort set hele OL-holdet igen om tre måneder ved VM i Finland.

Og til den tid kan profiler som Frans Nielsen, Mikkel Bødker og Peter Regin blive suppleret af et par spillere fra Nordamerika. Det ligner på forhånd et ganske stærkt dansk hold.

- Jeg glæder mig allerede, siger Heinz Ehlers.

