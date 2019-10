Ehlers buldrer videre som dobbelt målskytte i nederlag

ISHOCKEY:Danske Nikolaj Ehlers har fået en forrygende start på sæsonen i den nordamerikanske ishockeyliga NHL, og den farlige forward bombede videre natten til onsdag.

Ehlers stod bag to scoringer og et måloplæg, da Winnipeg tabte 4-7 på udebane til Anaheim Ducks. Dermed er han lige nu topscorer for sit hold med 13 point i 13 kampe.

Nordjydens personlige succes bliver dog overskygget af, at Winnipeg har svært ved at ramme en stabil formkurve og sætte en sejrsstime sammen.

Nederlaget i Anaheim var holdets syvende i sæsonens første 13 kampe, hvor kun to af seks sejre er blevet sikret inden for de ordinære 60 spilleminutter.

Det så ellers godt ud, da Ehlers efter blot 55 sekunders spil bragte holdet foran 1-0.

Anaheim blev fanget af en lang pasning fra Winnipegs zone. Jack Roslovic modtog pucken og spillede omgående videre til danskeren, der konsekvent satte pucken i nettet.

Det var startskuddet til en målrig forestilling, hvor pucken fløj om ørerne på målmændene.

Især Winnipeg-keeper Connor Hellebuyck havde det svært og måtte se sig udskiftet, da han i anden periodes indledning lukkede fire mål ind på ni minutter.

Forinden havde Ehlers dog lynet igen. Han var først over en returpuck, da Anaheims målmand havde pareret et skud fra Bryan Little, og danskeren udlignede til 3-3.

I tredje periode var rollerne byttet om, og Ehlers stod for forarbejdet til Littles 4-5-reducering. Men Winnipeg kunne fortsat ikke lukke af bagude, og dermed endte målfesten i Californien med en resultatmæssig dukkert.

Nikolaj Ehlers' 13 point bringer ham op på 17.-pladsen på NHL's samlede topscorerliste.

To holdkammerater, Mark Scheifele og Patrik Laine, har leveret samme pointantal, men Ehlers har lavet flest mål, nemlig seks.

