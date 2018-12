Spøjst Ehlers-hattrick sender Winnipeg hjem med sejr i NHL

SAN JOSE: Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers var endnu en gang afgørende sit for hold, Winnipeg Jets, tidligt fredag morgen dansk tid.

22-årige Ehlers scorede tre noget usædvanlige mål til 2-2, 4-3 og slutresultatet 5-3 i Winnipegs sejr ude over San Jose Sharks i NHL.

Nordjyden har været flyvende på det seneste. Forleden scorede han to gange i klubbens sejr over Tampa Bay Lightning, og han kom også på tavlen i sejren over Edmonton Oilers.

Fredag morgen var han første gang på pletten 12 minutter inde i første periode. Ved stillingen 1-2 var han vaks, da San Joses målmand fejlagtigt sendte pucken ud til Ehlers, som skød den i det blanke net.

Holdene gik ind til tredje periode ved stillingen 3-3, men så indtog danskeren igen hovedrollen for øjnene af de 17.000 tilskuere.

Først afsluttede han et godt angreb ved at banke pucken fladt i nettet - igen i et stort set tomt mål.

Og med et minut tilbage sikrede han sit hattrick, da han med kurs mod et tomt mål blev nedlagt af San Joses Joe Pavelski og tildelt en scoring af dommeren.

Ehlers erkender, at hattricket var et af de mere underlige af slagsen.

- Helt sikkert. På de to første var der nærmest tomt mål, og på det sidste gik pucken ikke engang i mål, siger Nikolaj Ehlers til klubbens Twitter-profil og tilføjer:

- Vi spillede med stor intensitet i alle 60 minutter, og til sidst gav det pote. Det føles godt.

Winnipeg Jets har gang i en god sæson. Holdet ligger på førstepladsen i Western Conference med 48 point. Det er fem point flere end San Jose Sharks, der indtager femtepladsen i samme konference.

/ritzau/