Ehlers laver point for femte NHL-kamp i træk

Dallas Stars havde fået en urolig optakt til udekampen mod Los Angeles Kings, da Dallas-spillernes fly måtte nødlande kort efter at være lettet på grund af røg i cockpittet.

Det var Washingtons sjette sejr i træk, og undervejs nåede holdets topscorer Alexander Ovechkin tæt på at runde en milepæl, da han lavede sine point nummer 997, 998 og 999 i NHL.

Med Lars Eller på isen - og to minutter i straffeboksen - vandt Washington med 4-1 over Montreal Canadiens, som Eller repræsenterede fra 2010 frem til i sommer.

Det siger statistikkerne dog intet om. De fortæller til gengæld, at Ehlers nu har lavet point i Winnipegs fem seneste kampe, og danskeren er noteret for 37 point i 43 kampe denne sæson.

Danskerens rolle i målet var dog begrænset, da det først og fremmest var målscorer Dustin Byfugliens hurtige skøjteløb, der gav pladsen til at lave en scoring.

Natten til tirsdag dansk tid bidrog Nikolaj Ehlers med en assist, da Winnipeg Jets vandt med 2-0 på hjemmebane over Calgary Flames.

CANADA: 20-årige Nikolaj Ehlers fortsætter med at lave point i verdens stærkeste ishockeyliga, NHL.

