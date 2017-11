Ehlers stjæler pucken og netter i sejr mod Minnesota

Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers kom endnu en gang på pointtavlen, da Winnipeg Jets ude slog Minnesota Wild 2-1 i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Der var kun spillet 40 sekunder af kampens tredje periode, da Ehlers opfangede en klodset tilbagelægning fra en modstander.

Danskeren tog et hurtigt træk uden om en modspiller, før han sekundet efter på samme måde satte Minnesotas målmand til vægs og lagde pucken ind med baghånden.

Det var en elegant scoring af det danske stortalent, der med målet er oppe på otte point, seks scoringer og to assist, i sæsonens første ti kampe.

Ehlers' 2-0-scoring var nok for Winnipeg, selv om Minnesota fik reduceret til 1-2 senere i perioden.

Den 21-årige dansker forlængede i sidste måned sin kontrakt med Winnipeg Jets med syv år.

Kontrakten indbringer ham omkring 265 millioner kroner. Det er den største kontrakt for en dansk ishockeyspiller nogensinde.

Med sejren fortsætter Winnipeg sin gode sæsonstart. Holdet har seks sejre, tre nederlag og to nederlag i overtid. Et nederlag i overtid giver et enkelt point.

Detroit Red Wings og Frans Nielsen vandt 5-3 over Arizona Coyotes hjemme i Little Caesars Arena.

Danskeren gjorde ikke det store væsen af sig i løbet af sine 15 minutter på isen.

Til gengæld er sejren den anden i træk for Detroit Red Wings. Lørdag vandt holdet en tiltrængt sejr på straffeslag over Florida Panthers, efter at holdet havde tabt seks kampe i træk.

Detroit ligger godt til i tabellen på trods af den dårlige stime. Holdet har seks sejre, seks nederlag og et enkelt nederlag i overtid.

/ritzau/