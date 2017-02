AALBORG: Mens ejendomsinvesteringerne kører på højtryk i København og Aarhus, så har der ikke været helt så meget pres på i Aalborg, men det kan være på vej til at ændre sig, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten tirsdag.

Det sker, fordi priserne i Danmarks to største byer er presset så højt op af konkurrencen på markederne, at investorernes muligheder for at tjene penge bliver mindre - og så kigger de andre steder hen, Og et af de steder er altså Aalborg.

- Aalborg udvikler sig i disse år grundet mange faktorer. Der er befolkningstilvækst, flere kommer i arbejde, der bygges mange boliger såvel privat som kommunalt støttede, et nyt supersygehus er ved at blive bygget og så er Aalborg en by med en fortsat stærk uddannelsesinstitution som Aalborg Universitet, et godt kultur. og sportsliv samt et godt handelsmiljø, siger Frank Jensen, der er regionsdirektør i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg, til avisen som baggrund for, hvorfor Aalborg fundamentalt set har gode forhold for ejendomsmarkedet, virksomhederne og forretningerne.

En af de ejendomsinvestorer, der har kastet sin kærlighed på Aalborg er svenske Niam, der helt er hoppet udenom Aarhus og København, og blandt andet købte 461 boliger i Da Vinci Parken for et års tid siden.

Efterhånden som konkurrencen i Aalborg også bliver større, forudser Frank Jensen, at investorerne begynder at kigge på de mellemstore provinsbyer i Midt- og Østjylland.