Ejendomsmæglere får millionbøde

DANMARK: Dansk Ejendomsmæglerforening og EDC-gruppen, som er en af landets største ejendomsmæglerkæder, skal betale millionbøde for at have boykottet deres konkurrent boligportalen Boliga.dk i halvandet år.

På den måde stillede de deres egen boligportal, Boligsiden.dk, bedre i konkurrencen om kunderne. Og det er i strid med konkurrenceloven, har Københavns Byret afgjort tirsdag.

EDC-gruppen skal betale én million kroner i bøde, mens Dansk Ejendomsmæglerforening er idømt en bødestraf på 250.000 kroner.

De er dømt for sammen med fem andre ejendomsmæglerkæder at have begrænset konkurrencen i branchen, da de i fællesskab boykottede Boliga.dk fra 2009 til 2010 for at få flere kunder på deres egen hjemmeside.

Nul billeder og få annoncer

Boykotten skete blandt andet ved, at kæderne nægtede at levere billeder til boligportalen og ligeledes ved at begrænse deres annoncering på siden.

Niels Kjærsgaard, der er senioranklager ved Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, er godt tilfreds med byrettens afgørelse.

- Vi er i særdeleshed tilfredse med, at retten er enig med anklagemyndigheden i, at der er sket en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven.

- Kernen i sagen er jo, at man har aftalt ikke at levere billeder til Boliga.dk. Og ved at lave sådan en aftale overtræder man konkurrenceloven, siger Niels Kjærsgaard.

Tidligere millionbøde

Home, DanBolig, Nykredit Mægler, RealMæglerne Holding og Danske Selvstændige Ejendomsmæglere er de fem resterende ejendomsmæglerkæder.

De accepterede allerede i 2016 at betale en samlet millionbøde på knap 12 millioner kroner for at have boykottet Boliga.dk.

Men det nægtede EDC-gruppen og Dansk Ejendomsmæglerforening, som derfor gik i byretten for at forsvare sig i sagen.

Dansk Ejendomsmæglerforening og de seks ejendomsmæglerkæder står selv bag boligportalen Boligsiden.dk.

Og ved at boykotte Boliga.dk stillede de deres egen boligportal bedre i konkurrencen om købernes opmærksomhed.

- Der er helt centralt, at man har ens vilkår at konkurrere på, og at der er fairplay, når man er i konkurrence med hinanden, lyder det fra senioranklageren.

Ved fastsættelsen af bøden har Københavns Byret i særlig grad lagt vægt på, at det er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, og at lovovertrædelsen varede i flere måneder.

/ritzau/