SKAGEN: Aalborgentreprenøren Bill Nielsen, der ejer den misrøgtede kasernegrund på Jens Winthers Vej i Skagen, er træt af at være skydeskive for kritik.

- Jeg har været udsat for en svinsk behandling, og ansvaret for, at grunden bare ligger hen, er 100 pct. kommunens, siger han.

Han mener, Frederikshavn Kommune har spændt ben for hans feriebyprojekt, Tuxenparken. Det har, siger han, kostet ham over 10 mio. kr. alene i renter og ejendomsskat at eje den tomme grund.

Han minder om, at det må være folk, der selv bor i Skagen, som smider affaldet.

Han har oplevet omfattende hærværk og tyverier fra pladsen, og det er ikke småting, som er stjålet: en skurvogn og en gummiged bl. a.

- Selv bøgehækken, som jeg fik plantet ud mod Jens Winthers Vej, har de taget. Der er hugget kobberkabler ud af væggene i prøvehuset, og varmeslanger i gulvene er ødelagt.

Grunden er delvis afspærret med et hegn. Men det respekterer folk ikke. Dele af hegnet er væltet. Bill Nielsen mener, det ikke kun skyldes vinden, men at nogle af de lokale har hjulpet til.

Han har på et møde med kommunen i januar lovet at rydde op. At oprydningen ikke er sket endnu skyldes, forklarer han, at der siden er faldet sne. Men han lover oprydning inden for den næste uges tid, Han vil dog ikke garantere, at han gør noget ved det faldefærdige hegn. Det blev opsat som værn mod sandfygning, som er ophørt, efter grunden er groet til.

Bill Nielsen oplyser, han at er i forhandling med en køber til grunden.

- Jeg har et godt projekt, men der skal nye kræfter til, siger han.