INDLAND: I foråret 2018 får danskerne mulighed for at se Jakob Ejersbos værk ’"Liberty" som tv-drama på DR1, der har købt filmrettighederne til Jakob Ejersbos roman, den tredje bog i hans trilogi om Afrika.

- Vi bryder et af DRs dramadogmer om kun at lave tv-drama på originalt materiale. Det gør vi, fordi Ejersbos "Liberty" er et hovedværk i moderne dansk litteratur, siger DR’s dramachef, Piv Bernth.

Det er ifølge dramachefen første gang, at DR producerer tv-drama baseret på en bog. Hidtil har alle manuskripter været originalt tv drama, skrevet og udviklet uden bogforlæg.

Jakob Ejersbo modtog i 2005 den NORDJYSKE Kulturpris på 100.000 kr. og brugte blandt andet pengene til at få arbejdsro til at færdiggøre "Liberty":

I bogen kommer den 13-årige Christian til Tanzania med sin far og bliver venner med den indfødte Marcus. Da han efter et ophold i Danmark vender tilbage for at realisere drømmen om et diskotek sammen med Marcus, får kulturforskellene fatale følger.

Romanen "Liberty", udgivet i 2009, efter Ejersbos død og færdiggjort af Gyldendals litterære direktør, Johannes Riis, beskriver et yderst dramatisk kultursammenstød både mellem mennesker og i det enkelte menneske. Mellem to kontinenter, mellem rig og fattig og mellem håb og fortvivlelse. Det er et værk, der rummer mange af de modsætninger og dilemmaer som et menneskeliv indeholder.

712 sider skal filmatiseres

Ideen opstod, da Karoline Leth, producent på ’"Arvingerne", og Asger Leth, som har instrueret både danske og internationale film, så potentialet i romanen.

Sammen har de to udviklet ideen til, hvordan murstenromanens 712 sider kunne forvandles til levende billeder og drama. De to Leth’er præsenterede ideen for DR, som gik med i projektet og erhvervede rettighederne fra Copenhagen Literary Agency, der repræsenterer Jakob Ejersbos efterladte rettigheder.

- Jakob Ejersbo døde alt for ung i 2008, men hans romaner og noveller lever videre og finder nye læsere hvert år. Når DR med mange kompetente kræfter nu går ind og filmatiserer ’Liberty’, kan denne vigtige danske roman med dens stærke historie udfoldes på en ny måde til glæde for et stort publikum, siger Lars Ringhof, Copenhagen Literary Agency.

Instruktør og forfatter Asger Leth skriver tv-manuskriptet på baggrund af Ejersbos værk, og serien på fem afsnit bliver instrueret af Mads Kamp Thulstrup.

Intentionen er at forvandle bogens komplekse univers til en karakterdrevet dramaserie, der gennem familien Knudsens rejse ind i Afrika, fortæller os, at vi nogle gange skal helt derud, hvor vi ikke kan bunde, hvor intet er genkendeligt og alt fremmed; før vi virkelig forstår, hvem vi er.

Den gode vilje har vanskelige vilkår, og udsætter vores skandinaviske "udvandrer"-familie for ekstremt pres.