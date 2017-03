AARS: Den tidligere direktør for Sparekassen Himmerland Svend Jørgensen fastholder et erstatningskrav på 15 millioner kroner rettet mod Anklagemyndigheden.

Retten i Hjørring afviste ellers for et par uger siden i en dom Svend Jørgensens erstatningskrav, men nu vil han have Vestre Landsret til også at tage stilling til kravet.

- Anken kommer efter dybe overvejelser af økonomisk, men især mental karakter. Min sag har nu gennem mere end fem år været en stor belastning for mig og min familie, siger Svend Jørgensen.

Sag begyndte i november 2011

Svend Jørgensen blev 14. november 2011 anholdt og sigtet for kursmanipulation.

Dagen efter sagde han sit direktørjob i Sparekassen Himmerland op, fordi Finanstilsynets direktør havde meddelt, at tilsynet ellers ville afsætte ham som direktør.

Der blev efterfølgende rejst tiltale for grov kursmanipulation mod Svend Jørgensen.

Frikendt i landsretten

I marts 2013 blev han kendt skyldig ved byretten i Hjørring, men et år senere sammen med de andre tiltalte i sagen pure frifundet ved Vestre Landsret.

- Lovgivningen har udstyret nogle embedsmænd i Anklagemyndigheden og Finanstilsynet med retten til at ødelægge private borgeres liv uden konsekvenser. Politikerne har så travlt med at tale om retssikkerhed, men hvad med retssikkerheden i denne situation, siger Svend Jørgensen.

Svarer til tabt løn og pension

Hans erstatningskrav på de 15 millioner kroner svarer til den løn og pension, som han er gået glip i perioden fra 1. januar 2012 til 1. april 2015, hvor han senest skulle være fratrådt på grund af alder.

Det vides ikke, hvornår Vestre Landsret vil behandle Svend Jørgensens ankesag,

Ventetiden forventes at være på seks til ni måneder.