Eks-betjent får 21 års fængsel i narko- og korruptionssag

NORGE: En tidligere betjent med ansvar for en afdeling mod narko- og bandekriminalitet i Norge skal 21 år bag tremmer for at have medvirket til omfattende hashsmugling og korruption.

Det har dommere ved byretten i Oslo afgjort mandag, skriver nyhedsbureauet NTB.

Politimanden er dømt for medvirken til at smugle mange ton hash ind i Norge og for korruption. Og beviserne mod ham er så tunge, at dommerne har dømt den 60-årige Eirik Jensen i sagen.

Foruden betjenten sad den narkokriminelle Gjermund Cappelen på anklagebænken i sagen. De to har ifølge tiltalen samarbejdet om at få 13,9 ton hash til Norge.

- Det er bevist ud over enhver rimelig tvivl, siger dommer Kim Heger i sin gennemgang af dommen.

- Det afgørende for skyldsspørgsmålet er, at Jensen med sin støtte og bistand har givet indtryk af, at Cappelens hashindførsel var sikker, siger Heger videre.

Også i spørgsmålet om korruption er betjenten skyldig, lyder det fra dommerne.

- Jensen skal dømmes for korruption. Det samme skal Cappelen, læser Heger ifølge avisen VG.

Retten finder, at Jensen har modtaget gaver og kontanter for en værdi af 667.800 norske kroner.

Oplæsningen af dommen gik i gang klokken 9.30 og var først færdig kort efter klokken 13.30.

Eirik Jensen høstede i løbet af sin karriere ros fra både det norske kongehus og den norske justitsminister for sine bedrifter i politiet.

Sagen mod ham er blevet betegnet som den mest alvorlige mod en politimand i Norge nogensinde.

Han er dømt for at medvirket til at indføre de 13,9 ton hash til Norge fra 2004 til 2013.

Få år inden den omfattende smugling blev Eirik Jensen leder af en særafdeling i norsk politi med ansvaret for rockermiljøet og narko- og banderelateret kriminalitet.

Han er også dømt for at have overtrådt våbenloven.

Gjermund Cappelen er i byretten blevet idømt 15 års fængsel. Både han og Eirik Jensen vil nu overveje, hvorvidt de anker dommen.

