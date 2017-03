KØBENHAVN: En hel gruppe erfarne og højtplacerede politifolk diskuterede, hvordan de kunne sørge for, at Kinas præsident ikke skulle se demonstranter i København.

Det beretter en tidligere ansat i Rigspolitiet torsdag i Tibetkommissionen.

- Der blev sagt, at han ikke skulle se demonstranter. Der var ingen tvivl om det, siger Erik Jack Pedersen, der har været vicepolitikommissær.

Han deltog i en briefing i et mødelokale, som kaldes Gedestalden, på Politigården i København 12. juni 2012 - blot et par dage før præsident Hu Jintaos ankomst.

I modsætning til de fleste andre politifolk, der er afhørt, optræder Erik Jack Pedersen som vidne.

Han har altså pligt til at tale sandt, og han modsiger lodret påstande fra den ansvarlige for operationen, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen.

Tibetkommissionen er blevet nedsat for at få opklaret årsagen til politiets indgreb i ytringsfriheden. Folk blev hindret i at vifte med tibetanske flag, og politiet skærmede tilsyneladende også en demonstration, således at Hu Jintao ikke så den.

På mødet i Gedestalden havde politilederne særligt én udfordring: Flere Kina-kritiske grupper havde anmeldt en demonstration på Højbro Plads tæt på Christiansborg, som den kinesiske præsident skulle besøge.

- Man drøfter sig frem til, at man skal dække den af med to politibusser, siger Erik Jack Pedersen.

- En stor del af dem, der var til stede, deltog i drøftelsen, fortsætter han.

Den tidligere betjent noterede sig, at løsningen blev en anden - nemlig at fire af politiets gruppevogne blev kørt hen foran demonstrationen, som dermed blev svær at se fra kortegen med præsidenten.

/ritzau/