Eks-biskop: Døden kom ikke som en overraskelse for prinsen

Erik Norman Svendsen holdt ved bisættelsen af prins Henrik en tale for den afdøde.

Her kom den kongelige konfessionarius ind på, at den 83-årige prins ikke var uforberedt på, at livet ville få en ende på et tidspunkt.

- Døden kom næppe bag på prinsen, der for flere år tilbage udtalte, at han tænkte på døden hver dag, ikke med frygt, men med accept, lød det i talen.

Her ridsede han også prinsens livsforløb op. Den tidligere biskop i København fortalte om barndommen i Vietnam og om, hvordan den franske diplomat mødte den daværende kronprinsesse Margrethe, som senere skulle blive hans hustru.

- Vi husker prins Henriks smukke tale til sin brud ved Fredensborg Slot, lød det fra Norman Svendsen, der læste et citat op fra talen, som prinsen havde lånt fra digteren Christian Winther.

Den kongelige konfessionarius, der har kendt kongehuset i mange år, fortalte også om prins Henriks rolle som far og bedstefar.

Og om, hvordan prinsen holdt fast i sin personlighed og var tro mod sig selv, selv om han ikke altid blev forstået af danskerne.

- Men prinsen forblev urokket i sin sag og forsvarede temperamentsfuldt til det sidste sine synspunkter.

- For prinsen var det et spørgsmål om ligeværdighed og retfærdighed, lød det i talen.

Erik Norman Svendsen afløste i marts 2008 Christian Thodberg som kongelig konfessionarius.

Det betyder, at han siden da har fungeret som præst for kongehuset og sjælesørger for dronningen.

I en alder af 77 har han dog besluttet sig for at give stafetten videre, og 1. april afløses han af Aarhus' biskop, Henrik Wigh-Poulsen.

/ritzau/