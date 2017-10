Eks-efterforsker: Nu har politiet alle brikker i ubådssag

KØBENHAVN: Det har stor betydning for den videre efterforskning af ubådssagen, at Københavns Politi fredag har fundet Kim Walls hoved, ben og tøj i havet.

Det mener tidligere efterforskningsleder og kriminalkommissær ved Rejseholdet Kurt Kragh.

- Jeg hæfter mig selvfølgelig meget ved, at man ikke har fundet frakturer efter den ulykke, som Peter Madsen ellers havde fortalt om.

Ubådsbygger Peter Madsens hidtidige forklaring har været, at den svenske journalist skulle være død efter at have fået en tung låge fra ubåden i hovedet.

Men den forklaring er blevet mindre sandsynlig med fundet af Kim Walls hoved.

Ifølge Kurt Kragh er beviserne mod Peter Madsen overvældende. Han kan ikke forestille sig, at ubådsbyggeren ikke skulle have begået mordet.

- Jeg kan slet ikke se, at politiet kan stå stærkere i den her sag, siger han.

Allerede da Peter Madsen bliver anholdt 11. august, var der ifølge Kurt Kragh ingen sandsynlighed for, at ubådsbyggeren ville slippe uden dom.

Med de nye fund har man nu alle vigtige nødvendige brikker i efterforskningen, mener efterforskeren.

- Det vil undre mig meget, hvis retsmedicinerne ikke finder frem til en plausibel dødsårsag.

- Om det skal findes i halsregionen med tungeben og halsbrusken, som man typisk ser frakturer på, kan jeg ikke sige. Det er helt sikkert noget, retsmedicinerne vil undersøge, om der er brud på.

Det kan styrke sagen væsentlig mod Peter Madsen, at legemsdele har været i plastikposer, mener Kurt Kragh.

Det kan nemlig have beskyttet bløddele fra at blive spist af fisk, så den kriminaltekniske information er sikret.

Politiet mangler stadig at finde armene, og de vil lede efter dem i de kommende dage.

Men ifølge Kurt Kragh spiller de formentlig ikke den store rolle i opklaring af sagen. Det skyldes, at det sjældent er her, dødsårsagen skal findes.

- Dødsårsagen skal næsten altid findes i de indre organer eller mod hovedet. Enten med stik mod hjerte, lunger og maveregionen, eller ved kvælning, kværkning eller slag mod hovedet med et stort instrument.

Armene har en etisk karakter, mener den tidligere efterforskningsleder. Det er vigtigt, at familien kan få en hel Kim Wall hjem at begrave.

/ritzau/