Eks-russisk spion syg af ukendt stof i Storbritannien

Sergej Skripal, en tidligere russisk efterretningsofficer, er alvorligt syg, efter at han har været udsat for et uidentificeret stof i Storbritannien.

Det siger en kilde tæt på efterforskningen til nyhedsbureauet Reuters.

Skripal bliver i Rusland beskyldt for at have forrådt russiske agenter til den britiske efterretningstjeneste. Han blev i 2010 udvekslet med russiske spioner, som var blevet anholdt i USA.

Spionudvekslingen, der vakte mindelser om udvekslingerne under den kolde krig, fandt sted i Wien.

Det er uklart, hvad det er for et stof, som har gjort Skripal syg, siger kilden, som ønsker at være anonym.

Skripal blev i 2006 dømt ved en militær domstol i Moskva, hvor han erkendte, at han i 1990'erne havde afsløret mange russiske agenter, som arbejdede hemmeligt i forskellige europæiske lande.

Han modtog penge fra MI6 for sine oplysninger på en bankkonto i Spanien.

Ved fangeudvekslingen i Wien blev ti russiske spioner udvekslet med fire frigivne amerikanske agenter. Særfly fra USA og Rusland bragte spionerne til Østrigs hovedstad, hvor udvekslingen fandt sted på landingsbanen.

BBC rapporterer, at en anden person ud over Skripal også skal være blevet udsat for det uidentificerede stof.

Politiet informerede søndag om en alvorlig hændelse, hvor en mand og en kvinde pludselig blev alvorligt syge i et indkøbscenter i Salisbury.

Senere oplyste myndighederne, at der var mistanke om, at de var blevet forgiftet af et stof, som endnu ikke er identificeret. Der var ikke mistanke om terrorisme, lød det.

Manden, som blev syg, blev senere identificeret som Skripal. Båden han og kvinden er indlagt på intensiv i Salisbury. Deres tilstand er kritisk.

Ifølge vidner har politiet konstant arbejdet på stedet, hvor manden og kvinden blev fundet, søndag eftermiddag.

/ritzau/Reuters