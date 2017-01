- Jeg vil ikke kommentere det ud over at sige, at vi er sønderknust med tanke på familierne, som er blevet ramt, siger Barack Obama til flere amerikanske tv-stationer.

- Sådanne tragedier har der været alt for mange af, i de år jeg har været præsident, tilføjer præsidenten.

Han understreger, at han ikke vil spekulere i motivet bag ugerningen, eller hvorvidt der er tale om et terrorangreb.

- I løbet af det næste døgn tror jeg, at vi får at vide præcist, hvad der er sket, og hvilke motiver denne person har haft, siger Barack Obama.

Præsidenten har bedt sin stab kontakte myndighederne i Florida og sørget for, at statslige og lokale ressourcer koordineres i indsatsen efter skyderiet.

Fem personer blev dræbt i angrebet g otte såret, da en mand begyndte at skyde i lufthavnen i Fort Lauderdale fredag eftermiddag.

En 26-årig tidligere soldat formodes at være gerningsmanden.

/ritzau/NTB