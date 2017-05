Eksmanager kræver 20 procent af Magnussens indtægter

Tidligere manager har lagt sag an mod Kevin Magnussen (til højre). Foto: Grand Prix Photo/Scanpix

KØBENHAVN: Den civile retssag mellem racerkøreren Kevin Magnussen og tidligere manager Dorte Riis Madsen begynder torsdag ved Københavns Byret.

Dorte Riis Madsen har ifølge Magnussens advokat ikke optrådt "ansvarligt, loyalt og støttende, som man kan forvente af en manager".

Det står skrevet i processkriftet fra sagen, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at Dorte Riis Madsen kræver 20 procent af Magnussens indtægter i forbindelse med racerløb fra 1. september 2015 til og med 30. juni 2021.

Hun vil ligeledes have Magnussen til at erkende, at hun er den retmæssige ejer af 20 procent af anparterne i Anpartsselskabet af 1. april 2010 (Racingselskabet).

Magnussens advokat vil ifølge Jyllands-Posten have racerkøreren frifundet i første påstand, mens påstand nummer to ønskes afvist.

- Herudover oplevede Kevin Magnussen, at han blev decideret modarbejdet af Dorte Riis Madsen, som forsøgte at kontrollere ham og skade ham med sin adfærd, lyder det i processkriftet ifølge Jyllands-Posten.

Avisen refererer også, at Bestseller-koncernen i 2010 investerede i Magnussens racerkarriere, og der blev i den forbindelse stiftet selskabet Racingselskabet.

Selskabet er ejet af Kevin Magnussen og Anders Holch Povlsen, direktør i Bestseller.

Magnussens indtægter gik til selskabet, og Dorte Riis Madsen skulle i stedet for de 20 procent i provision modtage en årlig løn på 800.000 kroner som direktør i selskabet.

Ifølge Dorte Riis Madsen holdt hun op med at fungere som selskabets direktør i juli 2015, og derfor er det ifølge eksmanageren i stedet aftalen fra 2008 om de 20 procent i provision, der bør være gældende.

Aftalen kan - ifølge Dorte Riis Madsen - tidligst ophæves i juni 2021.

/ritzau/