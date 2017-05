Ekspert: Derfor lukker Kiwi - mens Rema 1000 hitter

Afstemning på nordjyske.dk viser stor kundebegejstring for Rema-kæden

NORDJYLLAND: Kun seks ud af 22 Kiwi-butikker i Nordjylland genåbnes som Spar-butikker.

Det oplyser dagligvarekoncernen Dagrofa, som forleden meldte ud, at samtlige Kiwi-butikker i Danmark lukkes.

Mens det gik skidt for Kiwi, buldrer dagligvarekæden Rema 1000 frem og åbner masser af nye butikker.

En vejledende afstemning på nordjyske.dk viser da også, at et markant flertal foretrækker Rema 1000 blandt discount-dagligvarekæder i Danmark.

Og det kommer ikke bag på en ekspert i branchen.

Rema 1000 i førertrøjen

Næsten 2800 deltog i afstemningen på nordjyske.dk, hvor spørgsmålet lød: "Hvilken discount-daglivarekæde foretrækker du?".

45 procent (1267 stemmer) af deltagerne i afstemningen foretrækker Rema 1000, mens knap 13 procent (353) foretrækker Lidl og ca. 10 procent foretrækker enten Netto (295) eller Fakta (283). På sidstepladsen ligger tyske Aldi med kun knap fem procent (133).

At dømme ud fra afstemningen vil en del forbrugere faktisk savne Kiwi. Knap 17 procent (459 stemmer) foretrækker nemlig Kiwi.

Lokale købmænd et plus

Detailhandelsekspert og konsulent Bruno Christensen er ikke overrasket over Rema 1000-butikkernes popularitet:

- Det er en generel tendens i hele landet, at Rema 1000 har vind i sejlene. Det har de først og fremmest, fordi de har en købmand i hver butik. De lokale købmænd har fingeren på pulsen i deres lokalområde, mener Bruno Christensen.

Han har denne vurdering af, hvorfor de gik galt for Kiwi-kæden:

- Kiwi kom sent ud af starthullerne og fik ikke åbnet butikker de rigtige steder. Dårlige placeringer af mange Kiwi-butikker er hovedårsag til, at det gik dårligt for Kiwi-kæden, mener Bruno Christensen.