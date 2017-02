KØBENHAVN: Politikerne i EU bliver nødt til at kigge uden for Europa for at komme løndumping og horrible arbejdsvilkår i luftfartsbranchen til livs.

Det siger den belgiske juraprofessor Yves Jorens, der er hovedforfatter på en stor rapport om arbejdsforholdene i europæisk luftfart, til Fagbladet 3F.

- Det er selvfølgelig positivt, at EU tager skridt for at bekæmpe de alvorlige problemer i europæisk luftfart. Men det er bare ikke nok, siger Yves Jorens.

Analysen kommer i kølvandet på en ny betænkning om bekæmpelse af social dumping i luftfarten, der blev stemt igennem i Europaparlamentet i torsdags.

Yves Jorens peger på, at mange flyselskaber allerede bruger arbejdskraft fra tredjeverdenslande og andre metoder, der ligger uden for Europas grænser.

- Der er europæiske flyselskaber, der har åbnet baser i lande i Asien og Mellemøsten, hvor de slet ikke møder de samme restriktioner som der trods alt er i Europa, siger Yves Jorens.

Han mener også, at flyselskabernes kreative brug af arbejdskraft for længst har oversteget et niveau, der kan løses i Bruxelles.

- I dag ser vi personale, der starter med at flyve fra Dubai til Europa, men som også lige tager en to-tre ture til andre europæiske destinationer, inden de vender tilbage til det land, de egentlig er ansat i, siger han. Derfor bliver EU nødt til at arbejde for en global løsning. For ellers skubber vi bare problemet nogle få tusinde kilometer væk, siger Yves Jorens.

Den belgiske juraprofessor mener grundlæggende, at Europaparlamentets beslutning er et skridt i den rigtige retning. Men det er naivt at tro, at den vil sætte sætte en stopklods for den udvikling, der lige nu er i gang i europæisk luftfart.

- Det her stopper ikke Ryanair eller lignende selskaber. Det stopper heller ikke etablerede selskaber som SAS i at flytte deres baser, for presset fra lavprisselskaberne forsvinder ikke, siger han.

Han mener, at politikernes mål skal være at sikre, at luftfarts-branchen ikke ofrer ordentlige løn og arbejdsvilkår i jagten på lavere omkostninger.

- Alle arbejdsgivere i flybranchen kigger lige nu efter måder at barbere deres omkostninger ned på - og det er helt legitimt. Men det er politikernes pligt at sørge for, at det ikke fører til misbrug af ansatte og deres rettigheder, siger Yves Jorens.