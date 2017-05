Ekspert: Få p-pladser koster dyrt

AALBORG: En sund detailhandel forudsætter mulighed for at parkere tæt på, hvor indkøbsturen går.

Sådan lyder det fra Bruno Christensen, der med mere end 52 års erfaring som konsulent for danske butikskæder, handelsstands- og centerforeninger, mærkevareproducenter og erhvervsorganisationer mener at have en indsigt i, hvad der skal til, for at detailhandlen trives.

Og centrale parkeringspladser inde i bymidten er en af dem.

- Store parkeringshuse i periferien gør det ikke alene. Det er ikke det, kunderne i de centrale butikker efterspørger, siger Bruno Christensen, der føler sig kaldet til at kommentere udmeldinger fra by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) om, at oplægget til en ny midtbyplan tager udgangspunkt i et politisk ønske om færre biler i det centrale Aalborg.

- Jeg har hæftet mig ved, at rådmanden har givet udtryk for, at der ikke er blevet færre, men flere parkeringspladser i Aalborg, hvilket er korrekt, hvis man tæller sammen på et excel-regneark. Folk vil ikke acceptere p-pladser langt pokker i vold. Bliver det for besværligt, kører de i Aalborg Storcenter i stedet, siger Bruno Christensen, der tilføjer, at sidstnævnte sted er det ovenikøbet gratis at parkere.

- Gratis parkering vil til enhver tid være at foretrække, siger detaileksperten, der har forståelse for, at det er nødvendigt at opkræve en vis p-betaling for derved at undgå, at byen "sander til" i form af bilister.

- Men det handler om at finde en balance. Kunder, der søger ind mod bymidten, vil godt betale for at parkere, men det kræver, at der er rimeligt med parkeringspladser. Politikere, der mener, at bilisterne må vænne sig til at parkere et andet sted, tager fejl, siger Bruno Christensen, der mener, at Aalborg Storcenters succes viser, hvad let adgang til at parkere betyder for kunderne.

- Set ude fra opleves det som om, Aalborg har en politisk ledelse, der ønsker bilerne ud af midtbyen, siger Bruno Christensen, der afviser tanken om, at en midtby med et rigt kulturliv gør det alene.

- Der har været en ekstrem høj grad af fornyelse i Aalborg, som har ændret hele midtbyen, men for mig at se har man glemt detailhandlen. For nogle butikker er det lig med et tab i omsætningen på 25 procent eller mere. Skal midtbyen for alvor være et spændende sted at gæste, skal detailhandlen trives side om side med caféer og restauranter. Derfor skal detailhandlen have hjælp i form af, at det er muligt for folk at finde en parkeringsplads, siger Bruno Christensen, der oplyser, at det ikke er mange år siden, han kunne hædre Aalborg med prisen som Danmarks bedste by at shoppe i.

- Med den igangværende udvikling er der længere og længere til førnævnte position, siger han.